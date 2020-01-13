Блумберг готовий витратити мільярд доларів для перемоги над Трампом

Претендент на кандидата у президенти від Демократичної партії, колишній мер Нью-Йорка мільярдер Майкл Блумберг готовий витратити на перемогу над Дональдом Трампом не більше 1 мільярда доларів.

Про це передає агентство Bloomberg.

При цьому він має намір допомагати будь-якому кандидатові від демократів, якщо сам він переможе в попередньому відборі.

Газета The New York Times, зазначає агентство, запитала Блумберга, чи витратить він 1 мільярд доларів на перемогу над Трампом, і повідомила, що він, за його словами, не виключає цього. Проте пізніше, за даним агентства, мільярдер висловив сподівання, що це не коштуватиме стільки грошей, зазначивши, що підтримає Джо Байдена, Берні Сандерса, Елізабет Воррен, Томаса Стаєра чи будь-кого, хто "буде на перегонах".

За даними агентства, Блумберг, який приєднався до кампанії висунення кандидатури на вибори від Демпартії 24 листопада, заявив, що планує утримувати команду з 500 осіб, яка працюватиме над перемогою над Трампом, незалежно від того, хто виграє первинний відбір.

Колишній мер Нью-Йорка переконаний, що може виграти праймеріз і стати кандидатом від демократів, навіть якщо не братиме участі у відборі в перших чотирьох штатах. Це нова, неперевірена стратегія, але, на його думку, прихильники демократів визнають переможцем того, хто здатний здолати Трампа і хто має досвід для розв’язання проблем та об'єднання країни. Він також наголошував, що має намір балотуватися на один термін президентства, враховуючи його вік.

Фото: Bloomberg