На виборчих перегонах у США від демократів лідирує Байден, Блумберг — у першій пʼятірці

Колишній віцепрезидент США Джо Байден очолює два національні рейтинги кандидатів у президенти США від Демократичної партії, також до першої п’ятірки потрапив ексмер Нью-Йорка Майкл Блумберг.

Про це повідомляє USA Today.

"За результатами опитування Квініпекського університету, опублікованими у вівторок, за Байдена готові проголосувати 29% прихильників. Наступним найближчим кандидатом є сенатор Берні Сандерс, якого підтримують 17%, за ним йде сенатор Елізабет Воррен (15%)", - йдеться у повідомленні.

До першої п'ятірки також потрапив колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг. За нього готові проголосувати 5% прихильників демократів та тих, хто схиляється до демократів.

Опитування проводилося з 4 по 9 грудня за участю 1553 зареєстрованих виборців. Існує похибка плюс-мінус 2,5 відсоткових пункти.

Крім того, за даними опитування Монмунтського університетут, за Байдена можуть проголосувати 26% прихильників, за Сандерса — 21%.

Опитування у Монмунті проводилося з 4 до 8 грудня методом випадкової вибірки. Опитано 903 американців, старших за 18 років. Похибка становить 3,4%.

Як повідомлялося раніше, 25 квітня Байден оголосив про свою участь у президентських перегонах 2020 року. Для 76-річного Байдена ця участь у президентських виборах може стати третьою. Вперше демократ став кандидатом на виборах в 1988 році, але відкликав свою кандидатуру через три місяці після початку кампанії. У 2008 році він знову почав боротьбу за своє висунення від Демократичної партії, однак потім зняв свою кандидатуру з праймеріз.

На початку листопада мільярдер Блумберг оголосив, що балотуватиметься в президенти США у 2020 році.

Президентські вибори в США заплановані на 3 листопада 2020 року.