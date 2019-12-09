Байден сказав, кому запропонує посаду віцепрезидента у разі перемоги на праймеріз
Укрінформ
Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що запропонує сенаторці Елізабет Уоррен посаду віцепрезидента, в разі своєї перемоги на праймеріз Демократичної партії.
Про це Байден заявив в інтерв'ю Axios on HBO.
"Я б додав сенатора Уоррен до списку. Але вона дуже розсердиться через те, що я це сказав… Питання в тому, чи додасть вона мене до свого списку", - зазначив Байден.
На думку Байдена, для демократів було б корисно, щоб на цій посаді була жінка. Водночас він додав, що з його боку було б надто самовпевнено озвучувати повний список потенційних віцепрезидентів, поки він сам не став офіційним кандидатом від демократів.
Як повідомляв Укрінформ, колишній віцепрезидент Джо Байден зберігав позицію лідера у перегонах демократів за висування кандидата у президенти за результатами опитування університету Quinnipiac, яке опубліковане 26 листопада.