Байден сказав, кому запропонує посаду віцепрезидента у разі перемоги на праймеріз

Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що запропонує сенаторці Елізабет Уоррен посаду віцепрезидента, в разі своєї перемоги на праймеріз Демократичної партії.

Про це Байден заявив в інтерв'ю Axios on HBO.

"Я б додав сенатора Уоррен до списку. Але вона дуже розсердиться через те, що я це сказав… Питання в тому, чи додасть вона мене до свого списку", - зазначив Байден.

На думку Байдена, для демократів було б корисно, щоб на цій посаді була жінка. Водночас він додав, що з його боку було б надто самовпевнено озвучувати повний список потенційних віцепрезидентів, поки він сам не став офіційним кандидатом від демократів.

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Як повідомляв Укрінформ, колишній віцепрезидент Джо Байден зберігав позицію лідера у перегонах демократів за висування кандидата у президенти за результатами опитування університету Quinnipiac, яке опубліковане 26 листопада.