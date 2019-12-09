Байден заборонить родині бізнес за межами США в разі обрання президентом

Колишній віцепрезидент США Джо Байден заявив, що члени його родини не будуть займатися будь-яким бізнесом за межами США, якщо він виграє президентські вибори 2020 року.

Про це Джо Байден заявив у інтерв'ю Axios on HBO.

"Вони (родина Джо Байдена - ред.) не будуть мати щось спільне з іноземними компаніями ", - заявив Байден.

Також під час інтерв'ю Байден вкотре став на захист свого сина, запевнивши, що Гантер Байден, працюючи в українській компанії, не вчиняв жодних правопорушень.

«Я повністю довіряю своєму синові. Ви знаєте, що немає жодного доказу, жодного маленького, крихітного доказу, що щось було зроблено неправильно. Ви знаєте це, й продовжуєте ставити мені ці питання», — сказав Байден.

Як повідомлялося, президент Трамп та його особистий адвокат Рудольф Джуліані (який сам став об'єктом розслідування ФБР) розгорнули кампанію звинувачень на адресу Гантера Байдена щодо його, нібито, незаконного бізнесу в Україні та Китаї. Зокрема, Байдену закидали втручання в українське правосуддя з метою припинити розслідування проти його сина.

У розмові з президентом України Володимиром Зеленським Трамп особисто висловлював прохання порушити слідство проти Джо Байдена, який є головним конкурентом Трампа на майбутніх президентських виборах. Демократи у Палаті представників у цьому зв'язку ініціювали розслідування з імпічменту Трампа.