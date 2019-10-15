“Українська” справа: прокурори США отримали доступ до даних про рахунки Джуліані
Про це повідомляє The Hill.
«Дослідження банківських документів Джуліані та ділових зв’язків в Україні свідчать про те, що слідчі приділяють увагу аналізу його взаємодії з країною», - йдеться у повідомленні.
Джерела розповіли The Wall Street Journal, що слідчих цікавить інформація про участь Джуліані в комерційних угодах в Україні та його зустрічі в цій країні, а також те, що його фірма робила "для мера українського міста". Ймовірно йдеться про київського голову Віталія Кличка.
Розслідування включає будь-яку причетність Джуліані до звинувачень, пов'язаних із фінансуванням передвиборної кампанії його бізнес-партнерам Леву Парнасу та Ігорю Фруману.
Адвокат Трампа, коментуючи дану інформацію, заявив, що йому не повідомляли про проведення розслідування. Він додав, що його банківські документи у повному порядку.
Раніше президент США Дональд Трамп критично оцінив відкриття американською прокуратурою справи проти його особистого адвоката Рудольфа Джуліані, назвавши це «полюванням на відьом».