“Українська” справа: прокурори США отримали доступ до даних про рахунки Джуліані

Федеральні прокурори Манхеттена отримали доступ до даних про банківські рахунки особистого адвоката президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в рамках розслідування про можливе порушення законів про лобіювання під час його діяльності в Україні.

Про це повідомляє The Hill.

«Дослідження банківських документів Джуліані та ділових зв’язків в Україні свідчать про те, що слідчі приділяють увагу аналізу його взаємодії з країною», - йдеться у повідомленні.

Джерела розповіли The Wall Street Journal, що слідчих цікавить інформація про участь Джуліані в комерційних угодах в Україні та його зустрічі в цій країні, а також те, що його фірма робила "для мера українського міста". Ймовірно йдеться про київського голову Віталія Кличка.

Розслідування включає будь-яку причетність Джуліані до звинувачень, пов'язаних із фінансуванням передвиборної кампанії його бізнес-партнерам Леву Парнасу та Ігорю Фруману.

Адвокат Трампа, коментуючи дану інформацію, заявив, що йому не повідомляли про проведення розслідування. Він додав, що його банківські документи у повному порядку.

Раніше президент США Дональд Трамп критично оцінив відкриття американською прокуратурою справи проти його особистого адвоката Рудольфа Джуліані, назвавши це «полюванням на відьом».