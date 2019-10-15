Болтон назвав адвоката Трампа “ручною гранатою, яка підірве всіх”- NYT

Ще до телефонної розмови між президентами Трампом і Зеленським (від 25 липня) на той час радник Білого дому з питань нацбезпеки Джон Болтон був настільки стурбований планами натиснути на Україну, що доручив повідомити про ситуацію юристів.

Про це стало відомо в понеділок з публікації The New York Times, яка послалася на матеріали, отримані від слідчих.

"Спроби тиску на Україну в обмін на політичну допомогу спровокували палкі суперечки всередині Білого дому цього літа, які настільки насторожили Джона Болтона, на той час радника з питань національної безпеки, що він наказав своїй помічниці оповістити юристів Білого дому", - зауважує видання.

У цьому зв'язку йдеться, зокрема, про епізод від 10 липня, коли Джон Болтон вступив у гостру полеміку з послом США при ЄС Гордоном Сондлендом, який тоді працював з адвокатом Трампа Руді Джуліані. Болтон є одним із фігурантів скарги "викривача", де повідомлялося про можливі спроби тиску на Україну.

Після цієї полеміки Болтон доручив своїй помічниці Фіоні Гілл, яка обіймала тоді посаду старшого директора Ради нацбезпеки з питань Росії та Євразії, обговорити ситуацію з головним юристом Ради. За формулюванням самої Гілл, йшлося про те, що Руді Джуліані працював з в.о. главою адміністрації Трампа Міком Малвані над "шахрайською операцію з правовими наслідками".

Як зазначається, це було не першим занепокоєнням, який висловлював Джон Болтон відносно особистого адвоката президента Трампа. "Джуліані – це ручна граната, яка підірве всіх", - процитувала Гілл самого Болтона.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці вересня демократи в Палаті представників ініціювали формальну процедуру розслідування з імпічменту Дональда Трампа. Йому закидають спроби натиснути на Україну з метою проведення розслідування проти Джо Байдена, головного конкурента Трампа на президентських виборах у США.