Байден вважає, що багато республіканців засумнівалися у Трампі

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який зараз є одним із лідерів серед демократів на президентських виборах, вважає, що республіканці насправді сумніваються в тому, що Дональд Трамп робить все, як треба.

Про це він заявив у інтерв'ю американському телеканалу CNBC.

"Я думаю, що багато республіканців у Сенаті насправді перебувають під величезним тиском", - зауважив колишній віцепрезидент.

За його словами, коли опитування показують, що Дональд Трамп є кращим за Авраама Лінкольна, справжні політики в Республіканській партії знають, що тут щось не так. "Тому я думаю, що багато людей будуть готові розібратися з речами, про які вони знають і про які ми повинні говорити", - підкреслив Байден.

При цьому він зазначив, що існує два різних способи, як надихнути людей: позитивними речами, як це робив Джон Кеннеді, і поганим, як це робить зараз Трамп.

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У цьому зв'язку Байден підкреслив, що податкова політика Трампа була "катастрофою" для середнього класу, що призводить до його скорочення. Водночас, за його словами, податкові преференції отримали великі корпорації, а це мільярди-мільярди доларів.

Байден також розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці, в тому числі щодо ставлення до нього інших лідерів, зокрема, на останньому саміті НАТО, а також, як сам Трамп ставиться до диктаторських режимів.

"Цей президент – найбільш ненормальний політик, з яким я коли-небудь працював. І він, схоже, не відчуває того, хто ми є. Він вириває душу з цієї країни", - підкреслив Байден.