Байден вважає, що багато республіканців засумнівалися у Трампі
Про це він заявив у інтерв'ю американському телеканалу CNBC.
"Я думаю, що багато республіканців у Сенаті насправді перебувають під величезним тиском", - зауважив колишній віцепрезидент.
За його словами, коли опитування показують, що Дональд Трамп є кращим за Авраама Лінкольна, справжні політики в Республіканській партії знають, що тут щось не так. "Тому я думаю, що багато людей будуть готові розібратися з речами, про які вони знають і про які ми повинні говорити", - підкреслив Байден.
При цьому він зазначив, що існує два різних способи, як надихнути людей: позитивними речами, як це робив Джон Кеннеді, і поганим, як це робить зараз Трамп.
У цьому зв'язку Байден підкреслив, що податкова політика Трампа була "катастрофою" для середнього класу, що призводить до його скорочення. Водночас, за його словами, податкові преференції отримали великі корпорації, а це мільярди-мільярди доларів.
Байден також розкритикував Трампа за його провали в зовнішній політиці, в тому числі щодо ставлення до нього інших лідерів, зокрема, на останньому саміті НАТО, а також, як сам Трамп ставиться до диктаторських режимів.
"Цей президент – найбільш ненормальний політик, з яким я коли-небудь працював. І він, схоже, не відчуває того, хто ми є. Він вириває душу з цієї країни", - підкреслив Байден.