Українці США вважають слухання у Конгресі рекламою для України

Слухання в Конгресі Сполучених Штатів щодо імпічменту президента США сприяють просуванню іміджу України у світі.

Про це власному кореспондентові Укрінформу заявив професор Радґерського університету (Нью-Джерсі), історик і політолог Тарас Гунчак.

«Цілий світ тепер знає, де Україна, - сказав він. – А раніше в Америці про неї мало хто щось знав. Як бачимо, нерозсудливість Трампа принесла й щось добре».

Водночас колишній викладач Київського Національного авіаційного університету Володимир Доценко, який майже тридцять років живе у Нью-Йорку, вбачає у слуханнях як позитивні, так і негативні наслідки для України.

«Частково це йде на користь, - зазначив він. – Люди в Америці нарешті дізналися, що таке Україна, бо раніше на всіх вихідців з Радянського Союзу казали «росіяни».

За його словами, позитивом є те, що американці «чують про санкції проти Росії, розуміють, що йде війна». «У мене на роботі (у великій енергетичній компанії), - сказав він, - часто цікавляться українською політикою».

До «мінусів» Доценко відносить поширену тезу про те, що «Україна у 2016 році підтримувала демократку Гілларі Клінтон, і республіканці не дуже добре це сприймають». «Говорять про корупцію, мовляв, Америка гроші дає, а куди вони йдуть?» - додав він.

Представник Українського конгресового комітету Андрій Добрянський вважає слухання безкоштовною рекламою для України.

«Така реклама, яку отримала нині Україна, - зазначив він, - коштує мільйонів доларів. Люди бачать, що Україна бореться з корупцією, воює з Росією». Учасники слухань у Конгресі, за словами Добрянського, позитивно оцінюють Україну, «кажуть, які українці мужні люди, і всі – за Україну. Це видно і з публікацій у пресі».

Докладніше на цю тему читайте в публікації «Імпічмент Трампа: різдвяна казка для демократів», розміщеній на вебсторінці Укрінформу.