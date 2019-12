Імпічмент Трампа: різдвяна казка для демократів

Проте після свят можна чекати на її продовження від республіканців

Справа імпічменту президента Трампа виходить на фінішну пряму. Нині у США мало хто сумнівається, що Палата представників, у якій заправляють представники Демократичної партії, оголосить імпічмент, а Сенат, де верховодять республіканці, його провалить. Очікується, що голосування в Палаті відбудеться ще до різдвяних свят. А що буде далі?

300 СТОРІНОК ВИНИ

Позиції сторін чітко виписані у звітах представників обох партій у нижній палаті Конгресу, які були оприлюднено перед початком слухань справи в юридичному комітеті.

Звіт демократів, затверджений 3 грудня, займає понад 300 сторінок і містить матеріали, підготовлені комітетом Палати з розвідки, який займався розслідуванням, – свідчення посадовців та дипломатів, документи щодо контактів адвоката Трампа Руді Джуліані з представниками дипломатичного корпусу США й українськими посадовцями тощо.

Основні звинувачення демократів зводяться до кількох положень.

По-перше, Трамп зловживав владою, коли вимагав від України оприлюднення компромату на свого політичного суперника та розслідування «втручання» України у вибори 2016 року. Тиск здійснювався шляхом затримки затвердженої Конгресом військової «критично необхідної допомоги» Україні в розмірі майже 400 млн доларів та відмови від зустрічі на найвищому рівні. Оскільки йшлося про особисту вигоду для Трампа, а не про національні інтереси США, демократи вважають таку поведінку Трампа корупційною.

По-друге, Трамп та його адміністрація перешкоджали Конгресові у здійсненні його конституційних функцій – розслідуванні з імпічменту. А саме: забороняли посадовцям з’являтися в Конгресі за повістками й давати свідчення, намагалися зірвати розслідування, яке проводив комітет з розвідки, поширювали неправдиву інформацію, спотворювали стенограму телефонної розмови із Зеленським. Крім того, демократи вважають, що президент чинив перешкоджання правосуддю під час розслідування його зв’язків із Росією, яке вів спеціальний прокурор Роберт Мюллер (щоправда, ці зв’язки виявлені не були).

По-третє, вимагаючи іноземного втручання у виборчий процес у Сполучених Штатах, Трамп поставив під загрозу основи демократії. Будь-який зовнішній вплив на вибори розглядається у США як спроба спотворити волевиявлення.

Усе це, як вважають демократи, відповідно до конституції, є тяжкими правопорушеннями, за які президента слід усунути від посади.

Дональд Трамп, Руді Джуліані / Фото: Getty Images

Чого бракує у матеріалах демократів, так це показань ключових свідків, котрі відмовилися співпрацювати з конгресменами, але яких можна було викликати через суд. Ідеться, передусім, про адвоката Трампа Руді Джуліані, в.о. керівника апарату Білого дому Міка Малвені, колишнього радника з національної безпеки Джона Болтона, в.о. керівника адміністративно-бюджетного управління Рассела Вута, міністра енергетики Ріка Перрі, віцепрезидента Майка Пенса та держсекретаря Майка Помпео. Усі вони так чи інакше причетні до переговорів із представниками української влади або до затримки американської допомоги Україні.

ЖОДНИХ ДОКАЗІВ

Республіканці оприлюднили власний звіт на день раніше від демократів. На 123-х сторінках вони спростовують «майбутні» звинувачення.

По-перше, як вважають республіканці, наведені демократами докази не підтверджують жодного з їхніх тверджень. І жоден зі свідків не навів фактів корупції, вимагання чи іншого тяжкого злочину.

Занепокоєння ж Трампа щодо колишнього віцепрезидента Джо Байдена та його сина Гантера цілком виправдане, оскільки вони залучені в корупційних схемах в Україні. Гантер працював одним із керівників газової компанії «Бурісма», займаючись лобіюванням її інтересів, а його батько домігся звільнення генпрокурора Віктора Шокіна, який нібито розслідував махінації Байдена-молодшого.

Гантер Байден, Джо Байден / Фото з відкритих джерел

Трамп затримав допомогу Україні із цілком благородною метою: хотів переконатися, що Зеленський – справжній реформатор. І коли в цьому переконався, надання допомоги було відновлено.

Загалом скептицизм Трампа щодо України, на думку республіканців, цілком обґрунтований з огляду на «всеосяжну корупцію» в країні.

Розслідування ведеться поспішно. Звинувачення з боку демократів – недоведені й розмиті, чого не було в історії США, тобто у трьох попередніх розслідуваннях з імпічменту президентів – Білла Клінтона в 1998 році, Річарда Ніксона 1974 року та Ендрю Джонсона 1865 року. Кожен із них вчинив щось конкретне, що було доведено й визнано самим звинуваченим: Клінтон збрехав під присягою, Ніксон підслуховував конкурентів, Джонсон незаконно звільнив посадовця.

Трамп же, на переконання його однопартійців, не вчинив нічого вартого імпічменту.

За словами представника республіканців у юридичному комітеті Палати Дага Коллінза, демократи «одержимі виборами наступного року» і насправді вони почали говорити про імпічмент від обрання Трампа президентом.

СИЛА НАРОДНОЇ ЛЮБОВІ

Сила і переконливість кожної зі сторін визначається, звісно, не доказовою базою і не кількістю свідків. Імпічмент президента, як не крути, – справа політична. Тому правота чи неправота глави держави залежить, передусім, від розподілу голосів у законодавчому органі, а він, у свою чергу, спирається на симпатії виборців.

Дональд Трамп / Фото: The White House

Станом на 5 грудня, за даними Rasmussen Reports, до Трампа ставляться схвально 52%, несхвально – 47%. Хоча протягом останнього місяця була якраз зворотна картина (47% схвалювали, 52% – ні).

Сподівання демократів на те, що частина республіканців відвернуться від Трампа, виявилися марними. Принаймні у Сенаті немає жодного такого. Вони як один проголосують за його «невинуватість» не тому, що він їм такий любий. А тому, що його підтримує принаймні половина американського суспільства, а іншої сильної кандидатури в республіканському середовищі – нема і не проглядається.

СУДІТЬ МЕНЕ ШВИДШЕ!

У четвер спікер Палати представників, лідерка Демократичної партії Ненсі Пелосі публічно звернулася до голови юридичного комітету з проханням сформувати статті, за якими Трампові мають оголосити імпічмент. Аналітики передбачають три статті: 1) зловживання владою і корупція, 2) перешкоджання Конгресові та 3) перешкоджання правосуддю.

Ненсі Пелосі / Фото: ZACH GIBSON / MCT

Пелосі вкотре наголосила, що Трамп «зловживав владою задля власної особистої політичної вигоди ціною нашої національної безпеки». Тому має понести відповідальність. Вона нагадала, що батьки-засновники Сполучених Штатів створили «конституційний інструмент захисту від небезпечного чи корумпованого лідера – імпічмент».

Трамп за кілька годин до виступу Пелосі бравурно закликав Конгрес якомога швидше піддати його імпічменту: «Якщо ви збираєтеся оголосити мені імпічмент, то робіть це зараз, аби в Сенаті відбувся справедливий суд і щоб наша країна повернулася до поточних справ».

Проте після полум’яного звернення Пелосі його тон дещо змінився. Схоже, він хотів викликати до себе жаль мільйонів американців.

«Ліворадикальні нероби-демократи щойно заявили, що збираються оголосити мені імпічмент за ніщо, – заявив він. – Вони вже відмовилися від сміховинних «матеріалів» Мюллера, тож тепер чіпляються за дві абсолютно доречні (ідеальні) телефонні розмови з президентом України». За словами Трампа, це означатиме, що «надзвичайно важливий і рідко вживаний акт про імпічмент використовуватиметься просто для нападок на майбутніх президентів». Батьки-засновники США, як вважає нинішній господар Білого дому, передбачаючи можливість імпічменту, «зовсім не те мали на увазі». Щоправда, сам він так і не пояснив – що вони мали на увазі.

РЕКЛАМА, ЩО КОШТУЄ МІЛЬЙОНИ

Автору цих рядків доводилося чимало спілкуватися з прихильниками обох таборів.

Показово, що прибічники демократів переважно стежать за розслідуванням у Конгресі, тоді як «трампісти» – принципово ігнорують слухання і новини черпають головним чином із «протрампівського» телеканалу Fox News. І ті, й інші вважають протилежний за поглядами електорат зазомбованим.

«Демократи дивляться тільки CNN», – каже затятий прибічник республіканців Володимир Доценко – колишній викладач київського Національного авіаційного університету, який майже тридцять років живе у Нью-Йорку. Він за процесом імпічменту не стежить («А що там дивитися? І так усе зрозуміло») і голосувати збирається, звісно ж, за Трампа.

«Вони дивляться лише Fox News і більше нічого знати не хочуть, – каже прибічник демократів, професор Радґерського університету (Нью-Джерсі), історик і політолог Тарас Гунчак. – Як їм сказано по телевізору – не слухати про імпічмент, то вони й не слухають».

Своїм співрозмовникам традиційно ставлю запитання: на користь чи на шкоду йдуть Україні слухання щодо імпічменту, у центрі яких – наша країна?

«Частково на користь, – каже Доценко. – Люди в Америці нарешті дізналися – що таке Україна, бо раніше на всіх вихідців із Радянського Союзу казали «росіяни». Колись учителька запитувала мого сина 11-класника: а де знаходиться Україна? Зараз таких питань не виникає. Люди чують про санкції проти Росії, розуміють, що йде війна. У мене на роботі (великій енергетичній компанії) часто цікавляться українською політикою. Але є і мінуси. Багато хто вважає, що Україна у 2016 році підтримувала демократку Гілларі Клінтон, і республіканці не дуже добре це сприймають. Говорять про корупцію, мовляв, Америка гроші дає, а куди вони йдуть?»

Політичний опонент Доценка професор Гунчак виступає, однак, його однодумцем щодо «користі» від слухань.

«Цілий світ тепер знає, де Україна, – пояснює він. – А раніше в Америці про неї мало хто щось знав. Як бачимо, нерозсудливість (насправді професор вживає менш дипломатичне слово - авт.) Трампа принесла й щось добре».

«Якби республіканці себе шанували, то стали б на бік демократів (під час голосування за імпічмент) й усунули Трампа від президентства», – додає він.

«Невже ви на таке сподіваєтеся?» – запитую.

«Надія – мати дурнів, кажуть поляки, і я до них належу», – сміється професор.

Андрій Добрянський

«Така реклама, яку отримала нині Україна, коштує мільйонів доларів, – переконаний представник Українського конгресового комітету Андрій Добрянський. – Люди бачать, що Україна бореться з корупцією, воює з Росією. Усі, хто виступає на слуханнях, кажуть, які українці мужні люди, і всі – за Україну. Це видно і з публікацій у пресі».

Британський журналіст Джеймс Рейнл, з яким ми часто стикаємося по роботі в Нью-Йорку, бачить у слуханнях щодо імпічменту і позитив, і негатив для України.

«Мінус той, що Україна виглядає як слабка держава, на яку можна тиснути і яка залежить від зовнішньої допомоги, – каже він. – А плюс – у тому, що президент Зеленський не піддався ні на який тиск».

ВИГОДИ ДЛЯ РЕСПУБЛІКАНЦІВ

Цього тижня в розслідуванні з імпічменту розпочався новий етап. Матеріали, зібрані комітетом розвідки, розглядає юридичний комітет задля формування статей, за якими може бути оголошено імпічмент. Після їх схвалення за справу візьметься вся нижня палата Конгресу, яка налічує 435 членів. Рішення про імпічмент у Палаті представників ухвалюється простою більшістю.

Далі, після оголошення імпічменту, справа переходить до Сенату. Проте це буде не просто засідання сенаторів, на якому зазвичай головує віцепрезидент США, а суд, який веде голова Верховного суду США. Аби президент вважався осудженим і усунутим із посади, за це мають проголосувати дві третини сенаторів, яких усього 100. Нині республіканців у верхній палаті представляють 53 сенатори, демократів – 45, двоє незалежних тяжіють до демократів.

Сенат США

Та незважаючи на майже рівні сили в Сенаті, імовірність імпічменту – вельми мізерна.

Це чудово усвідомлюють і демократи, й республіканці.

Демократи пішли на цей крок, аби максимально занизити рейтинг Трампа й побороти його на виборах 2020 року.

Республіканці, як не дивно, також вбачають свої вигоди від майбутнього суду в Сенаті. Трамп не дарма закликав опонентів якомога швидше оголосити йому імпічмент, аби за справу взявся «справедливий» суд Сенату. Нічого нового проти нього там уже не випливе. Зате республіканці зможуть викликати свідків, які зіграють на пониження рейтингу демократів. Наприклад, вручать повістку Джо Байдену. Хоч як би він пояснював свій тиск на українського експрезидента Петра Порошенка, аби той звільнив генпрокурора Шокіна, – це гратиме на руку Трампу. Експерти не виключають, що республіканці можуть запросити й українських свідків – колишніх генпрокурорів Юрія Луценка й того ж Шокіна. З ними вже зараз Джуліані веде переговори про участь у зйомках телесеріалу для One America News, який повністю виправдовує президента США. За інформацією The New York Times, у серіалі вже знялися «свідки» від України ексдипломат Андрій Теліженко, колишній народний депутат Андрій Артеменко та ексголова Центральної виборчої комісії України Михайло Охендовський.

«Цей імпічмент уже став вигідним Трампу, – ділиться згадуваний прибічник республіканців Володимир Доценко. – Як тільки справа перейде до Сенату, там про демократів таке повилазить, що вони й самі не будуть раді, що все це заварили».

Тож гарна різдвяна казка для демократів, у якій добро перемагає зло, може мати доволі сумне продовження після новорічних свят.

Володимир Ільченко, Нью-Йорк