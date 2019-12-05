Трамп вважає, що йому готують імпічмент "за ніщо"

Президент США Дональд Трамп вважає, що демократи збираються оголосити йому імпічмент "за ніщо".

"Ліворадикальні нероби-демократи щойно заявили, що збираються оголосити мені імпічмент за ніщо. Вони вже відмовилися від сміховинних "матеріалів" Мюллера, тож тепер чіпляються за дві абсолютно доречні (ідеальні) телефонні розмови з Президентом України", - написав він у Twitter.

На переконання Трампа, це означатиме, що "надзвичайно важливий і рідко вживаний акт про імпічмент використовуватиметься просто для нападок на майбутніх президентів".

За його словами, засновники США, передбачаючи можливість імпічменту, "зовсім не те мали на увазі". Він також вважає, що імпічмент об’єднав республіканців. "Добре те, що республіканці ніколи не були таким єдиними. Ми переможемо", - зазначив Трамп.

В іншому твіті президент США закликав демократів якомога швидше розглянути питання про імпічмент.

"У них немає справи про імпічмент, і вони принижують нашу країну, — написав він. - Але для них нічого не має значення, вони з’їхали з глузду. Тому я кажу: якщо ви збираєтеся оголосити мені імпічмент, то робіть це зараз, аби в Сенаті відбувся справедливий суд і щоб наша країна повернулася до поточних справ".

Трамп також зазначив, що коли демократи свідчитимуть у Сенаті, стане зрозуміло, "наскільки насправді корумпованою є наша система". "Мене обрали, щоб "очистити болото", і це те, чим я займаюся", - написав Трамп.

Як повідомлялося, 4 грудня Юридичний комітет Палати представників розпочав нову фазу розслідування з імпічменту президента, провівши перші слухання після завершення допитів свідків за справою. Демократи, які мають більшість у нижній палаті, розглядають можливість винесення ряду офіційних звинувачень проти президента Трампа – від зловживання владою, підкупу, а також обструкції правосуддю.

Спікер Палати представників США, демократка Ненсі Пелосі виступила із публічним закликом до глави Юридичного комітету Джеррі Надлера сформувати "статті з імпічменту", які стануть офіційним обвинувальним актом президента США.

Фото: The White House