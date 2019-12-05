Імпічмент Трампа: Пелосі вважає, що настав час офіційних звинувачень

Спікер Палати представників США, демократка Ненсі Пелосі виступила із публічним закликом до глави Юридичного комітету Джеррі Надлера сформувати "статті з імпічменту", які стануть офіційним обвинувальним актом президента США.

З відповідною заявою конгресвумен виступила в прямому телеефірі 5 грудня, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні я прошу нашого голову (Юридичного комітету Палати представників – ред.) просунутися далі зі статями з імпічменту", - сказала вона.

Спікер нижньої палати Конгресу наголосила, що глава Білого дому "зловживав владою задля власної особистої політичної вигоди ціною нашої національної безпеки". У цьому зв'язку вона підкреслила, що президент має понести відповідальність: "В Америці ніхто не є поза законом".

Пелосі нагадала, що отці-засновники Сполучених Штатів створили механізм, щоби уберегти Америку "від повернення монархії". Особливо, щоби такий "король" на чолі держави не був корумпований іноземною владою. Тому, підкреслила Пелосі, був створений "конституційний інструмент захисту від небезпечного чи корумпованого лідера – імпічмент".

Як повідомлялося, 4 грудня Юридичний комітет Палати представників розпочав нову фазу розслідування з імпічменту президента, провівши перші слухання після завершення допитів свідків за справою. Демократи, які мають більшість у нижній палаті, розглядають можливість винесення ряду офіційних звинувачень проти президента Трампа – від зловживання владою, підкупу, а також обструкції правосуддю.

За процедурою, Юридичний комітет повинен офіційно сформувати обвинувальний документ, так звані "статті імпічменту", який має затвердити більшість Палати представників на спільному голосуванні. Після цього справа переходить на розгляд Сенату. Для того, щоби змістити президента, імпічмент мають підтримати понад дві третини членів Сенату США.

Фото: ANSA/EPA