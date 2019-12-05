Трамп заявив, що просив у Зеленського про послугу для США, а не для себе

Президент США Дональд Трамп заявив, що у ході розмови з українським колегою Володимиром Зеленським просив про послугу для США, а не для себе.

Про це він написав у Twitter.

"Коли я сказав у своєму телефонному дзвінку Президенту України: "Я хотів би, щоб ви зробили нам послугу, хоча б тому, що наша країна багато чого пережила і Україна чимало знає про це", під словом "ми" я мав на увазі США, нашу країну. Потім я сказав: "Я хотів би, щоб генеральний прокурор (США) зателефонував вам або вашим людям...", – написав Трамп.

На думку Трампа, представники Демократичної партії мають вибачитися перед американським народом.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.

Фото: The White House