Імпічмент Трампа: Байден не збирається свідчити у Конгресі

Колишній віцепрезидент США та претендент на висунення кандидатом у президенти США від демократів Джо Байден не має наміру свідчити у рамках процедури імпічменту щодо американського лідера Дональда Трампа.

Про це він заявив журналістам 4 грудня в штаті Айова, повідомляє Washington Examiner.

"Ні, я не збираюся дозволяти їм (Трампу і його прихильникам — ред.) відвернути увагу (від процедури імпічменту — ред.)", - сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи постане він перед Конгресом, щоб свідчити, добровільно.

"Це президент (Трамп — ред.) скоїв злочини, що тягнуть за собою імпічмент. Я не дозволю йому ухилитися від цього", - додав Байден.

Раніше Трамп та представники Республіканської партії заявляли про те, що Байдену та його сину Хантеру треба дати свідчення.

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Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.