Імпічмент Трампа: Байден не збирається свідчити у Конгресі
Про це він заявив журналістам 4 грудня в штаті Айова, повідомляє Washington Examiner.
"Ні, я не збираюся дозволяти їм (Трампу і його прихильникам — ред.) відвернути увагу (від процедури імпічменту — ред.)", - сказав Байден, відповідаючи на запитання, чи постане він перед Конгресом, щоб свідчити, добровільно.
"Це президент (Трамп — ред.) скоїв злочини, що тягнуть за собою імпічмент. Я не дозволю йому ухилитися від цього", - додав Байден.
Раніше Трамп та представники Республіканської партії заявляли про те, що Байдену та його сину Хантеру треба дати свідчення.
Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Білий дім оприлюднив текст телефонної розмови між президентами США і України, через яку в США розпочали процедуру імпічменту, оскільки з тексту розмови випливає, що Трамп тиснув на Зеленського, переконуючи розпочати в Україні розслідування проти сина колишнього віцепрезидента Джо Байдена.