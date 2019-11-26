Чи здатний мільярдер Блумберг подолати мільярдера Трампа?

За президенство у США побореться черговий багатій – колишній мер Нью-Йорка Майкл Блумберг

Його президентські амбіції обговорювалися давно, але офіційно про участь у боротьбі за право бути кандидатом від Демократичної партії він оголосив у неділю – 24 листопада. І має намір іти напролом.

«МИ НЕ МОЖЕМО ДОЗВОЛИТИ СОБІ ЩЕ ЧОТИРИ РОКИ ЗУХВАЛЬСТВА»

«Я йду в президенти, щоб перемогти Дональда Трампа й відбудувати Америку, – написав Майкл Блумберг у Twitter. – Я вірю, що мій унікальний досвід у бізнесі, державному управлінні та філантропії допоможе мені перемогти й вийти в лідери.

Раніше він заявляв, що не йтиме на вибори, але змінив свою думку. «Ми не можемо дозволити собі ще чотири роки зухвалих і неетичних дій президента Трампа… Якщо він виграє ще раз, то ми ніколи не поправимося від тієї шкоди».

Для багатьох прихильників Демократичної партії, хто скептично оцінює можливості Джо Байдена, Блумберг виглядає світлом у кінці тунелю, хоча його рейтинги серед демократичного електорату – поки що далеко не найвищі – близько 4 відсотків – після Байдена (31 %), Берні Сандерса (20 %) Елізабет Воррен (18 %), Пітера Буттіджеджа (8 %) та Камали Гарріс (6 %). Але рейтинги дуже швидко можуть змінитися.

Повідомлялося, що ухвалити остаточне рішення про участь у президентських перегонах Блумберга спонукав інший, найбагатший у світі мільярдер, власник Amazon.com Джефрі Безос.

Елізабет Воррен / Фото: EPA

З приводу їхнього спілкування ще одна претендентка на кандидатство від демократів Елізабет Воррен написала у Twitter:

Берні Сандерс

«Один мільярдер дзвонить іншому й просить іти в президенти – я в шоці!» Її суперник демократ Берні Сандерс теж висловився доволі емоційно: «Джефф Безос, який володіє $150 млрд, підтримує Майкла Блумберга, у якого лише $50 млрд, – це справжня класова солідарність».

Серед версій, озвучених у американській пресі про причини висування Блумберга, є й така: він занепокоєний, як й інші багатії, зокрема Білл Гейтс, дрейфом Демократичної партії вліво (скажімо, Воррен виступає за збільшення оподаткування багатих) – і хоче утримати демократів у політичному центрі. Хоча головна причина з тих, що називалися і яку озвучив сам Блумберг, – побороти Трампа, якого вважає небезпечним для Сполучених Штатів.

ВЛАСНИМ РОЗУМОМ І ПІДПРИЄМЛИВІСТЮ

Відомо, що 77-літній Майкл Блумберг є дев’ятим серед найбагатших людей світу. Forbes оцінює його статки у $54,1 млрд.

Народився 1943 року в небагатій єврейській родині в Бостоні. Усі свої багатства здобув власним розумам і підприємливістю.

Заробивши грошей у Salomon Brothers, де він займався торгівлею акціями, 1981 року вклав їх у власну компанію – Bloomberg LP, яка аналізувала й продавала інформацію про фінансові ринки. Підприємець зробив справжню революцію у цій сфері, почавши використовувати комп’ютерну систему для аналізу інформації, а згодом – і для торгівлі акціями. За підключення до цієї системи трейдери платили йому гроші.

Нині Bloomberg – найпотужніший провайдер фінансової інформації у світі. Він охоплює інтернет, телебачення, радіо. Аудиторія міжнародного телеканалу Bloomberg, штаб-квартира якого знаходиться у Нью-Йорку, оцінюється більш як у 300 млн глядачів. До речі, український телеканал БТБ, створений Нацбанком України, – його ексклюзивний партнер. А кількість передплатників інформації Bloomberg у світі перевищує 250 тисяч.

ТРИЧІ МЕР

Блумберг тричі обирався мером, у 2001, 2005 та 2009 роках.

Автор цих рядків поспілкувався з кількома ньюйоркцями, зокрема й українського походження, аби оцінити їхнє ставлення до кандидатури колишнього мера.

Ньюйоркець Андрій Добрянський, що представляє Український конгресовий комітет, дивиться на колишнього мера крізь призму його ставлення до української громади.

«Хоча він не брав участі в заходах, організованих українською громадою, але завжди сприяв нам у вирішенні різних питань з радою міста, регулярно надсилав нам усілякі прокламації – з нагоди Голодомору, до річниці незалежності України, ювілею створення УКК».

Пан Добрянський демонструє кілька таких «прокламацій», підписаних мером Майклом Блумбергом.

Майкл Блумберг

Люди, котрі працювали в мерії у часи Блумберга, згадують ті часи з великою теплотою. «Коли у 2014 році він залишив свій пост, – пригадує однокласник Андрія, колишній працівник мерії, – то мої колеги дивувалися – куди ділися безкоштовні сніданки – бекон, фрукти, кава? Виявляється, мер сам оплачував харчування для робітників мерії, але ніколи цього не афішував. І всі вважали, що всі ті сніданки фінансувалися з міського бюджету. Ще він запровадив у мерії «відкритий офіс». Величезну залу розділив на прозорі секції, і сам сидів у одній із них – щоб усі могли бачити, хто чим займається».

Його слабким місцем вважають політичну нестійкість. До 2001 року Блумберг був демократом. У 2001-му став республіканцем, аби партія підтримала його на виборах мера Нью-Йорка. На другий і третій термін уже висувався як незалежний кандидат. А тепер знову змінив політичну орієнтацію. «Він як флюгер», – каже працівник енергетичної компанії Five Star Electric Володимир Доценко, киянин, який уже 27 років мешкає в Нью-Йорку. На думку експертів, кажу Володимирові, Блумберг може об’єднати демократичних кандидатів і частину поміркованих республіканців, котрі незадоволені Трампом. Проте мій співбесідник, який традиційно голосує за республіканців, не погоджується. «Не думаю, що серед виборців Трампа є багато незадоволених. І не знаю, що він мав би такого зробити, аби змінити думку про нього». Хоча мером Блумберг був хорошим, визнає Доценко.

За словами ньюйоркців, колишній мер провів чимало важливих реформ у місті, хоча й не всі вони сприймалися однозначно.

«Він заборонив курити в барах і ресторанах, – розповідає працівник бару на Мангеттені Кеннет Стоун. – Чимало хто оборювався, що це, мовляв, призведе до банкрутства ресторанного бізнесу, але нічого такого не сталося.

«Навпаки, стало можливим проводити ділові зустрічі в таких закладах без побоювання набратися неприємного запаху, – додає Андрій Добрянський. – Заборона куріння в ресторанах – це зміна, яку підхопив весь світ».

Працюючи мером, він просував рішення, які передбачають обмеження щодо володіння зброєю, каже Андрій. Більше того, створив фонд підтримки кандидатів на різні виборні посади – у Конгрес чи в місцеві законодавчі органи, – котрі підтримують реформу контролю за зброєю.

У Нью-Йорку за роки його мерства різко знизилася злочинність.

Проте це досягалося, як вважають його опоненти, не надто гуманними способами. Скажімо, поліція мала право зупинити на вулиці будь-кого підозріливого (це особливо добре пам’ятають афроамериканці) – й обшукати. Тиждень тому Блумберг навіть публічно вибачився за цю політику, яку раніше активно захищав. Очевидно, бажаючи змінити ставлення до нього афроамериканської громади.

За його мерства у 2011 році, після глобальної фінансової кризи, згадує Добрянський, проходили акції протесту проти нерівності та несправедливості «Захопи Волл-стрит». Протестувальники перекрили знамениту вулицю, де розташована фондова біржа Нью-Йорка. Проте мер досить різко обійшовся з ними: уночі поліцейські прибрали всі розбиті на вулиці намети.

Майкл Блумберг, Дональд Трамп / Фото: Getty Images

На відміну від Трампа, Блумберг активно підтримує заходи, покликані мінімізувати наслідки глобального потепління. З цього приводу він навіть мав кілька виступів в ООН. Як мер багато уваги приділяв укріпленню островів, на яких розташований Нью-Йорк, від підвищення рівня води й затоплення. Для цього вздовж берегів розбивав парки на насипах.

«Блумберг обмежив продаж солодкої газованої води, яка сприяє ожирінню, – каже Кеннет. – Зобов’язав заклади харчування вивішувати інформацію про те, скільки калорій містять страви. А ще… Ось бачите, на вході до бару на склі велика літера – А. Це означає, що в нашому закладі – найвищий санітарний рівень, визначений санінспектором. Ще є B і С – для позначення нижчих рівнів. Це теж Блумберг запровадив».

Він також увів зміни в системі середньої освіти, каже Добрянський, наприклад, значно спростив процедуру зміни керівника школи.

ВСУПЕРЕЧ ТРАДИЦІЇ

До виборчої кампанії Блумберг підійшов дуже нетрадиційно.

За оцінками експертів, він руйнує правила, які складалися протягом століття. Мільярдер не братиме участі у відборі (праймеріз) кандидата від Демократичної партії на першому етапі, 2 лютого, який завжди проходить у Айові та Нью-Гемпширі – штатах з невеликим населенням та економічним потенціалом.

Поки що, за опитуваннями, в Айові лідирує Пітер Буттіджедж, який має там 25-відсоткову підтримки серед демократів.

Перемога в Айові має символічне значення, задає тон кампанії. Там проходять спеціальні фестивалі, де кандидати зустрічаються з народом, їдять хотдоги й показують свою прихильність до простих людей… Блумберг вирішив не брати участі в театральних шоу.

Коли кандидат перемагає праймеріз у цих перших штатах, то отримує підстави звертатися до потенційних донорів із проханням про підтримку. Далі боротьба між претендентами за джерела фінансування кампанії тільки загострюється. Їм доводиться завойовувати прихильність інших – «важковагових» штатів. «Блумбергові це не потрібно, – вважає Добрянський, – бо він сам здатний себе профінансувати. Він піде прямо на так званий «супер т’юздей» – вівторок у березні, коли праймеріз проходить у більшості штатів».

Майкл Блумберг / Фото: Getty Images

Схоже, він взагалі не вестиме кампанію проти інших претендентів від демократів, а зосередиться виключно на Трампові.

Тільки за один тиждень Блумберг потратив 30 млн доларів на рекламу по телебаченню. Це рекорд в історії Сполучених Штатів.

У 2016 році, виступаючи на підтримку Гілларі Клінтон, він сказав про себе таке: «Я Майкл Блумберг – справедливий мільярдер», натякаючи на те, що Трамп не заробив свої мільярди чесно.

«Дехто думає, чи потрібно нам мати президентом ще одного мільярдера, – каже Добрянський. – Але це зовсім інша людина, ніж Трамп, повна його протилежність».

* * *

Експерти поки що досить стримано оцінюють перспективи Блумберга. Ще надто мало часу минуло від його офіційного оголошення про участь у кампанії. Але для багатьох демократів, незважаючи на його вельми солідний вік, він сприймається як свіжа кров, віддушина, надія. Одне слово, кандидат, який здатний перемогти непереможного Трампа.

Володимир Ільченко, Нью-Йорк