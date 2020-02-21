У Китаї зафіксували повторне зараження коронавірусом

У китайській провінції Сичуань виявлено повторне зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє Taiwan News.

"Китайський пацієнт, який щойно вилікувався від коронавірусу COVID-19, вдруге заразився в провінції Сичуань", - йдеться в повідомленні.

19 лютого місцеві ЗМІ повідомили, що у чоловіка в столиці Сичуані Ченду був позитивний результат тесту на вірус під час регулярного обстеження через десять днів після його виписки з лікарні.

Сьогодні, 21 лютого, цю інформацію підтвердили.

Чоловік і його сім'я були доставлені до найближчого медичного закладу в четвер вранці.

За даними на ранок п'ятниці, 21 лютого, кількість померлих від коронавірусу COVID-19 зросла до 2247. Кількість інфікованих у Китаї досягла 75 245 осіб. А всього в світі - 76 498 осіб.