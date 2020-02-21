В Америці через страх перед коронавірусом нападають на людей азійської зовнішності – CNN

Напади й агресія проти людей азійської зовнішності, особливо якщо вони носять медичні маски, стають непоодинокими в різних містах США через страх перед поширенням коронавірусу COVID19.

Про це йдеться в журналістському дослідженні центрального американського телеканалу CNN.

"Необізнаність та дезінформація про новий коронавірус призвели до расистських та ксенофобських нападів на американців чи іноземців у США азійського походження", - йдеться в матеріалі.

При цьому наводяться конкретні випадки, коли люди виявляють агресію в метро, на вулиці та інших місцях у різних регіонах США. "У Нью-Йорку чоловік напав на жінку, що носила маску для обличчя, називаючи її "хворою … (з використанням нецензурного слова - ред.). У метро Лос-Анджелеса чоловік викрикував, що китайці – це брудні люди, й наголошував, що "всілякі захворювання, які з'являлися коли-небудь, походили з Китаю", - зазначається в повідомленні.

І таких випадків стається чимало в різних місцях Сполучених Штатів.

Крім того, людям східної зовнішності відмовляють у заселенні в готелях, про що було повідомлено, наприклад кілька разів зі штату Індіана. Різко (на 70%-80%) впала відвідуваність китайських ресторанів, що помітно б'є по місцевому бізнесу.

"Неправильне сприйняття суспільством інформації про коронавірус ризикує розпалити расизм та ксенофобію", - зазначає телеканал. При цьому, подібна ситуація відбувається і в інших країнах.

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У Сполучених Штатах перші 15 хворих на нову форму вірусу були виявлені в січні. Всі ці люди повернулися до США з міста Ухань. Однак досі жоден з діагностованих пацієнтів не загинув. Водночас, попри стрімке поширення нової форми вірусу світом, у відсотковому відношенні ця хвороба насправді забрала менше життів, ніж грип, підкреслюється в дослідженні.

За даними станом на ранок п'ятниці, кількість осіб, які померли від коронавірусу COVID-19 зросла до 2247. Кількість заражених в Китаї сягнула 75245 осіб. Загалом же у світі — 76498 людей.

Фото: AA