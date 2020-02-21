Канада евакуювала своїх громадян з лайнера Diamond Princess

З круїзного лайнера Diamond Princess, який перебуває на карантині у порту японського міста Йокогама, евакуювали здорових громадян Канади.

Про це оголосили в міністерстві закордонних справ Канади.

“Оголошуємо, що літак, замовлений урядом Канади для репатріації канадців, які перебували на борту круїзного лайнера Diamond Princess, прибув до Канади з Японії”, - йдеться у поширеній заяві.

Зазначається, що літак доставив до військової бази Трентон у провінції Онтаріо 129 канадців й членів їх родин. “У жодного з пасажирів не виявлено симптомів нового коронавірусу”, - повідомили у МЗС.

Після прибуття усі пасажири та екіпаж літака були обстежені медиками й переміщені до іншої локації для проходження 14-денного карантину. “Вони пройдуть ті само медичні обстеження та огляди, що й люди, яких раніше евакуювали з китайського Уханя”, - розповіли у відомстві.

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У МЗС додали, що центральний уряд Канади працює із місцевими партнерами над тим, аби “канадці, які повернулися, та члени їх родин отримали усю необхідну медичну та іншу допомогу, необхідну для захисту їх власного здоров’я, а також здоров’я та безпеки усіх канадців”, - наголошується у заяві.

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З початку лютого Канада евакуювала з китайського Уханя, звідки поширився новий коронавірус, двома літаками понад 400 своїх громадян та їх родичів. На початку наступного тижня спливають два тижні обов’язкового карантину, в якому перебували пасажири першого літака.