В 11 американців із лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

В 11 американців, які були на круїзному лайнері Diamond Princess, діагностували коронавірус.

Про це повідомляє CNN.

Водночас у двох людей коронавірус не діагностували.

Загалом на лайнері вірус виявили у 621 особи, у 322 з них хвороба протікає без симптомів.

Як повідомлялося, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд із Йокогамою.

Судно стояло на карантині, але 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег.

Загалом на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі осіб із 50 країн, у тому числі 25 українців. У двох українців було підтверджено інфікування коронавірусом COVID-2019.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї сягнула 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і були виписані з лікарень.

Фото: АА