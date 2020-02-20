Двоє українців з Diamond Princess одужують, але мають пройти ще кілька медтестів - МЗС

Стан двох українців, які заразилися коронавірусом на лайнері Diamond Princess у Японії, поліпшується, однак вони перебувають у лікарні і мають ще пройти кілька тестів перед випискою.

Про це Укрінформу повідомив директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев.

"Станом на 20 лютого у лікарнях м. Токіо продовжують перебувати двоє громадян України (чоловік та жінка) - члени екіпажу лайнера “Diamond Princess”. Самопочуття наших співвітчизників поліпшується, стан їх здоров’я задовільний. Очікується, що госпіталізовані українці пройдуть ще кілька тестів перед випискою. Після прийняття японськими лікарями відповідного рішення їх випишуть з лікарень", - зазначив він.

Директор Департаменту додав, що Посольство України в Японії перебуває на зв’язку з громадянами України, які перебувають на борту лайнера та в лікарнях, і підтримує постійний контакт з усіма причетними службами з метою, зокрема, вирішення можливих проблем.

Він запевнив, що справа перебуває на особливому контролі в МЗС та Посольстві України в Японії.

Як повідомлялося, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд з Йокогамою.

Судно стояло на карантині, але 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег.

Всього на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, в тому числі 25 українців. У двох українців було підтверджено інфікування коронавірусом COVID-2019.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померло 2128 людей. Кількість випадків зараження коронавірусом на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і були виписані з лікарень.

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