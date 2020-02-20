На лайнері Diamond Princess - 13 нових заражених коронавірусом

На круїзному лайнері Diamond Princess, з якого 19 лютого зняли карантин, зафіксували 13 нових випадків зараження коронавірусом COVID-2019.

Про це повідомляє AFP з посиланням на МОЗ Японії.

“У ще 13 людей на борту лайнера виявили вірус у четвер...” - йдеться у повідомленні.

Таким чином загальна кількість хворих зросла до 634 осіб. Ще двоє інфікованих на кораблі — померли.

Після двотижневого карантину 244 пасажири висадилися з круїзного лайнера Diamond Princess в Йокогамі, Японія, у четвер.

Як повідомляв Укрінформ, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі.

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За рішенням влади Японії, круїзний лайнер зупинився на карантин поряд з Йокогамою. Судно стояло на карантині, з 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на новий коронавірус і відсутність симптомів.

Загалом на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, в тому числі 25 українців. Двоє українців, які підхопили новий штам коронавірусу, вже одужали.

У середу стало відомо, що двоє пасажирів лайнера померли через вірус.

За даними на 20 лютого, від коронавірусу померло 2128 людей, заражено 75 727. Повністю одужали вже 16 446 осіб.

Фото: AA