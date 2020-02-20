Лайнер Diamond Princess після карантину залишили ще 244 пасажири

У четвер, 20 лютого, з лайнера Diamond Princess у Японії зійшли на берег 244 пасажири, оскільки їхній тест на наявність коронавірусу був негативним.

Про це заявили в Міністерстві охорони здоров’я Японії, повідомляє CNN.

“Після двотижневого карантину 244 пасажири висадилися з круїзного лайнера Diamond Princess в Йокогамі, Японія, у четвер”, - йдеться у повідомленні.

Усі вони отримали негативний тест на коронавірус і мали змогу залишити судно, щоб повернутися додому.

За даними міністерства, очікувалося, що у середу з лайнера зійдуть 800 пасажирів, однак лише 443 людини залишили судно.

Як повідомляв Укрінформ, судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі.

За рішенням влади Японії, круїзний лайнер зупинилося на карантин поряд з Йокогамою. Судно стояло на карантині, з 19 лютого з Diamond Princes пасажири почали сходити на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на новий коронавірус і відсутність симптомів.

Загалом на борту Diamond Princess знаходилися близько 3,6 тисячі осіб з 50 країн, в тому числі 25 українців. Двоє українців, які підхопили новий штам коронавірусу, вже одужали.

У середу стало відомо, що двоє пасажирів лайнера померли через вірус.

За даними на 20 лютого, від коронавіруус померло 2128 людей, заражено 75 тисяч 727. Повністю одужали вже 16 тисяч 446 осіб.

Фото: Wikipedia