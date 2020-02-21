В евакуйованого з Diamond Princess ізраїльтянина виявили коронавірус

У громадянина Ізраїлю, якого евакуювали з круїзного лайнера Diamond Princess, зафіксували коронавірус COVID-19.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

“Тест, проведений Міністерством охорони здоров'я одному з ізраїльтян, що повернулися до Ізраїлю з круїзного корабля, на якому зафіксували коронавірус, показав позитивний результат”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що пасажир заразився вірусом, перебуваючи в Японії. Однак виявлено це було лише після його повернення в Ізраїль.

Як повідомлялося раніше, 11 з 15 ізраїльтян з лайнера Diamond Princess у Японії прибули у п’ятницю в Міжнародний аеропорт імені Бен-Гуріона в Ізраїлі. Спочатку їх мало бути 12, однак в останній момент в одного з пасажирів було виявлено позитивну реакцію на коронавірус. Він та ще троє інших ізраїльтян перебувають у японських лікарнях.

Читайте також: Ізраїль подякував Україні за евакуацію свого громадянина з Уханя

Раніше повідомлялося, що у двох громадян Австралії, евакуйованих з круїзного лайнера Diamond Princess в Японії, виявили коронавірус COVID-19.

Судно Diamond Princess вийшло з Йокогами 20 січня і повернулося 3 лютого. Серед пасажирів був громадянин Китаю, у якого виявили новий коронавірус. Він зійшов 25 січня в Гонконзі. За рішенням влади Японії, круїзний лайнер кинув якір поряд із Йокогамою.

Читайте також: В 11 американців із лайнера Diamond Princess виявили коронавірус

Судно стояло на карантині, але 19 лютого карантин був знятий, пасажири Diamond Princes почали сходити на берег.

Загалом на борту Diamond Princess перебувало близько 3,6 тисячі осіб із 50 країн, у тому числі 25 українців. У двох українців було підтверджено інфікування коронавірусом COVID-2019.

Кількість осіб, які померли від коронавірусу COVID-19, станом на ранок п’ятниці зросла до 2247. Кількість заражених в Китаї сягнула 75245 осіб. А загалом у світі — 76498.