Ізраїль подякував Україні за евакуацію свого громадянина з Уханя

Уряд Ізраїлю подякував Україні за евакуацію свого громадянина з китайської провінції Ухань, що стала епіцентром спалаху коронавірусу COVID-19.

Про це повідомляє глава МЗС Ізраїль Ісраель Кац у Twitter.

“Ізраїль високо оцінює зусилля українського уряду щодо евакуації громадянина Ізраїлю Томера Звулуна з Уханя. Це ще один приклад міцних відносин між нашими країнами”, - йдеться у повідомленні.

Раніше видання The Times of Israel розповіло про громадянина Ізраїлю Томера Звулуна, який був евакуйований з Китаю разом з 45 українцями, а також громадянами Білорусі, Аргентини, Еквадору, Коста-Ріки, Домініканської Республіки, Панами та інших країн.

Як повідомляв Укрінформ, кількість осіб, які померли від коронавірусу COVID-19, станом на ранок п’ятниці, зросла до 2247. Кількість заражених в Китаї сягнула 75245 осіб. А загалом у світі — 76498.

Уранці 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю автобуси з евакуйованими вирушили в Нові Санжари на Полтавщині для розміщення на карантин у медичному центрі Нацгвардії.