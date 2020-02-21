У китаянки з потягу "Київ-Москва" коронавірус не підтвердили
Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України у Facebook, про це їх було поінформовано міжнародними каналами Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) Російської Федерації.
"У громадянки КНР з потягу "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтверджено", - йдеться у повідомленні ЦГЗ.
Як зазначається, у пасажирів вагону за бажанням буде можливість пройти діагностику.
У ЦГЗ нагадали, що жодного випадку коронавірусу в Україні не зареєстровано.
Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого російські ЗМІ поінформували, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда "Київ-Москва" у Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин.
Наразі у російському Брянську на карантині через громадянку Китаю, яка була у поїзді з високою температурою, перебуває 21 особа, з них 13 громадян України.
Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES