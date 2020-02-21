У китаянки з потягу

У китаянки з потягу "Київ-Москва" коронавірус не підтвердили

Офіційно
Укрінформ
У громадянки Китайської Народної Республіки з потягу "Київ-Москва" не підтверджено інфікування коронавірусом.

Як повідомляє Центр громадського здоров'я МОЗ України у Facebook, про це їх було поінформовано міжнародними каналами Міжнародних медико-санітарних правил (ММСП) Російської Федерації.

"У громадянки КНР з потягу "Київ-Москва" за результатами лабораторного дослідження COVID-19 не підтверджено", - йдеться у повідомленні ЦГЗ.

Як зазначається, у пасажирів вагону за бажанням буде можливість пройти діагностику.

У ЦГЗ нагадали, що жодного випадку коронавірусу в Україні не зареєстровано.

Читайте також: У Брянську залишили на карантині 13 українців з потяга "Київ-Москва"

Як повідомляв Укрінформ, 21 лютого російські ЗМІ поінформували, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда "Київ-Москва" у Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин.

Читайте також: Пасажирів з потяга "Київ-Москва" відправили на карантин через китаянку з температурою

Наразі у російському Брянську на карантині через громадянку Китаю, яка була у поїзді з високою температурою, перебуває 21 особа, з них 13 громадян України.

Фото: FEATURE CHINA/BARCROFT MEDIA VIA GETTY IMAGES

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-