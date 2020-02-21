У Брянську залишили на карантині 13 українців з потяга "Київ-Москва"

У російському Брянську на карантині через громадянку Китаю, яка була у поїзді з високою температурою, перебуває ще 21 особа, з них 13 громадян України.

Про це повідомив у коментарі кореспондентові Укрінформу речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

"Від російської сторони наразі відомо, що громадянка КНР повертатись на територію України не буде у зв'язку з тим, що вона розміщена та перебуває в одному з медзакладів. Крім того, за наявною інформацією, вагон з іншими пасажирами, які в ньому перебували, знаходиться в обсервації, проте невідомо, де саме. У вагоні під час контролю, окрім громадянки Китаю, перебувала ще 21 особа, з яких 13 громадян України, в тому числі 2 провідники, а також 6 громадян РФ і по одному громадянину з Узбекистану та Канади", - сказав він.

Демченко зауважив, що китаянка днями прибула до України з Мінська літаком, і під час проходження контролю на кордоні її стан здоров’я занепокоєння не викликав.

Під час прикордонного оформлення та спілкування з громадянкою Китаю прикордонники Сумського загону повідомили її про обмеження щодо пропуску громадян Китаю російською стороною, однак жінка вирішила продовжити свою поїздку. Крім того, військовослужбовці цікавилися станом її здоров’я, на що отримали відповідь у відсутності його погіршення. За зовнішніми ознаками хворою жінка також не виглядала, зазначив Демченко.

За його словами, на даний час Державною прикордонною службою України спільно з МЗС та МОЗ проводиться необхідна робота, аби встановити всі деталі цієї ситуації, осіб, які знаходилися у вагоні, та де вони зараз перебувають.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 21 лютого російські ЗМІ поінформували, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда "Київ-Москва" у Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.