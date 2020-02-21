Пасажирів з потяга "Київ-Москва" відправили на карантин через китаянку з температурою
Укрінформ
Китаянку з високою температурою з поїзда "Київ-Москва" у Брянську зняли з маршруту і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.
Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на керівника управління Росспоживнагляду по Брянській області Людмилу Трапезникову.
"Громадянку Китаю з високою температурою, яка їхала в поїзді Київ-Москва, зняли з маршруту в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагону, в якому їхала китаянка з температурою 38 градусів, направили на карантин до Брянської міської лікарні", - розповіла Трапезникова.
Вона пообіцяла, що докладну інформацію буде надано в другій половині дня.
Укрінформ звернувся за офіційним коментарем до МЗС.