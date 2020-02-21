Пекін обіцяє у березні ліквідувати епідемію коронавірусу в Китаї

Територію Китаю за винятком провінції Хубей буде звільнено від коронавірусу до кінця лютого.

Про це заявив посол КНР в Росії Чжан Ханьхуей, повідомляє Інтерфакс.

«В інших регіонах, за винятком Хубею, ми зможемо здобути перемогу над вірусом протягом цього місяця, а в центрі епідемії - протягом наступного місяця ми ліквідуємо цю епідемію», - сказав посол на зустрічі з першим віцеспікером Держдуми РФ Іваном Мельниковим.

Дипломат також повідомив, що смертність від коронавірусу в регіоні, що є центром поширення захворювання, становить 2%, а по всій країні - 0,55%.

Раніше заступник голови Держкомітету охорони здоров'я КНР Цзен Ісінь заявляв, що китайські вчені планують створити вакцину проти коронавірусу у квітні-травні поточного року. Її розробка ведеться за п'ятьма напрямками.

Заступник міністра науки і технологій Китаю Сюй Наньпін зазначав, що наразі клінічні випробування проходять три способи лікування захворювання, яке викликається коронавірусом, включаючи використання стовбурових клітин і препарат "Фавіпіравір". За його словами, є перші позитивні результати.

Наприкінці січня Держкомітет КНР у справах охорони здоров'я повідомляв, що прогноз для більшості пацієнтів із коронавірусом сприятливий. Молоді люди та діти переносять хворобу легко. Найбільш небезпечним Covid-19 є для літніх людей.

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Як повідомлялося, станом на 21 лютого кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом Covid-19, становить 2247 осіб. Зокрема, в Китаї 2238 людей і ще 9 в інших країнах світу.

Підтверджено 75465 випадків зараження коронавірусом у Китаї, а всього у світі - 76 498.

Також повідомляється, що одужали, за останніми даними, 18 442 особи.

Фото: Xinhua