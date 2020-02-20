Комаровський просить не розганяти паніку - коронавірус не літає

Відомий лікар і телеведучий Євген Комаровський заявив, що в українців немає причин для паніки у зв'язку з поверненням групи співвітчизників з Китаю, де стався спалах коронавірусу.

Про це він заявив у відеозверненні, яке виклав на каналі в Youtube.

"До нас приїжджають абсолютно здорові співвітчизники, без жодного будь-якого симптому хвороби. Коронавірус не літає повітрям, він передається за умов тісного контакту з реально хворою людиною. Жодної загрози нікому не відбувається... Щиро закликаю: припиніть цю паніку, яка просто не варта цивілізації. Де ваші віра, мораль, моральність?" - обурився Комаровський.

Він наголосив, що ці люди вже зазнали стільки хвилювань через ситуацію, в якій опинилися, і їм потрібно простягнути руку допомоги, а не піддавати гонінням.

"Все істерики з приводу того, що "поруч із нами розміщені люди з Китаю, і тому ми помремо", - це ознака неадекватності, нестачі інтелекту і всілякої відсутності моралі", - заявив доктор Комаровський.

Він закликав войовничо налаштованих активістів опанувати себе і зайнятися "своїми дітьми, своєю безпекою, подумати про те, як правильно робити профілактику гострих респіраторних вірусних інфекцій".

Як повідомляв Укрінформ, о 11:50 20 лютого в харківському аеропорту сів літак із громадянами України та іноземцями, яких евакуювали з китайського міста Ухань. Після огляду і проходження прикордонного та митного контролю евакуйованих доставлять п'ятьма автобусами до Нових Санжарів на Полтавщині, де до них будуть застосовані карантинні заходи в медичному центрі Нацгвардії.

На Полтавщині місцеві жителі перекрили дорогу, протестуючи проти розміщення евакуйованих з Китаю в медичному центрі. Раніше аналогічні протести з блокуванням доріг проходили у Львівській та Тернопільській областях через інформацію про можливе розміщення евакуйованих в медустановах цих регіонів.

В Нові Санжари прибули міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, його перший заступник Сергій Яровий, голова Національної поліції Ігор Клименко.

Прем'єр-міністр Олексій Гончарук також повідомив, що вилітає в Полтавську область, де в смт Нові Санжари буде працювати оперативний штаб уряду.

За останніми даними, станом на 20 лютого від коронавірусу померли 2128 осіб. Кількість випадків інфікування на коронавірус на материковому Китаї досягла 75 727 осіб, 16 526 осіб вилікувалися і виписані з лікарень.