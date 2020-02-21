Кількість загиблих від коронавірусу у світі зросла до 2247

Кількість осіб, які померли від коронавірусу COVID-19, станом на ранок п’ятниці зросла до 2247.

Про це повідомляє американський Центр системних досліджень та інжинирінгу при Університеті Джона Хопкінса

Відповідно до статистики, розміщеної на сайті цього центру, станом на 8:00 п’ятниці кількість померлих від пневмонії, викликаної коронавірусом COVID-19 становить 2247 осіб – 2238 у Китаї та ще дев'ять - у решті країн.

Кількість заражених в Китаї сягнула 75245 осіб. А загалом у світі — 76498.

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Також повідомляється, що одужали, за останніми даними, 18442 осіб.

Приблизно 80% усіх випадків гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом, зафіксовано у китайській провінції Хубей зі столицею в місті Ухань.

Фото: АА