Вагон потяга "Київ-Москва", у якому їхала китаянка з температурою, відчепили у Брянську

Санітарні заходи щодо поїзда Київ-Москва, з якого зняли громадянку Китаю з симптомами респіраторного захворювання, будуть забезпечені.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури України.

"За попередньою інформацією, пасажирку із симптомами респіраторного захворювання виявлено під час проходження митно-прикордонного контролю на залізничній станції Суземка (РФ). З метою виключення підозри на коронавірус вагон поїзда, у якому подорожувала громадянка Китаю, було відчеплено на станції Брянськ", - заявили у міністерстві.

Там також повідомили, що основний склад поїзда прибув до кінцевого пункту призначення - міста Москви.

"Наразі Укрзалізниця в координації з Центром громадського здоров’я МОЗ України, Міністерством інфраструктури та Державною прикордонною службою звернулася за офіційною інформацією до російської сторони. Подальші дії щодо процедури повернення поїзда в Україну визначаються. Санітарні заходи будуть забезпечені як щодо бригади, так і щодо рухомого складу поїзда. Інформація буде оновлюватись", - додали у відомстві.

Укрінформ звернувся по офіційний коментар до Міністерства закордонних справ України. Директор Департаменту консульської служби МЗС Сергій Погорельцев станом на 12:00 повідомив, що українські консули перевіряють цю інформацію.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 21 лютого російські ЗМІ повідомили, що китаянку з високою температурою зняли з поїзда Київ-Москва в Брянську і направили до інфекційної лікарні. Решту пасажирів вагона, в якому вона їхала, направили на карантин до Брянської міськлікарні.