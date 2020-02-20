Помпео зреагував на видворення з КНР трьох журналістів, які писали про коронавірус
З відповідною заявою виступив державний секретар Майкл Помпео, передає власний кореспондент Укрінформу.
"США засуджують вислання з Китаю трьох іноземних кореспондентів видання Wall Street Journal", - заявив глава американської дипломатії.
За його словами, "зрілі й відповідальні країни розуміють, що вільна преса повідомляє факти й висловлює думку". Правильне реагування передбачає представлення зустрічних аргументів, а не обмеження висловлювань, наголосив Помпео.
"США сподіваються, що китайський народ отримає такий самий доступ до точної інформації та свободи слова, якими користуються американці", - підкреслив глава Державного департаменту США.
Як повідомлялося, напередодні влада КНР вислала двох американських і одного австралійського громадянина, які працюють журналістами видання WSJ, через публікацію під заголовком "Китай – справжній хворий Азії".
У матеріалі, зокрема, критикується перша реакція китайської влади на спалах коронавірусу та прогнозується його вплив на економіку КНР. У Пекіні заявили, що публікація має "расистський характер", і анулювали візи трьом журналістам.