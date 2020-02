Китай вислав трьох журналістів WSJ через колонку про коронавірус

Китайський уряд оголосив 19 лютого, що скасовує дозвіл на акредитацію для трьох журналістів видання The Wall Street Journal в Пекіні та висилає їх з країни через колонку про коронавірус.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґен Шуан, повідомляє CNN.

За його словами, вислання відбулося через колонку "Китай - справжній хворий Азії" ("China is the real sick man of Asia"), опубліковану американським ЗМІ 3 лютого. В ній критикувалися заходи реагування Китаю на новий коронавірус.

"Редакція (видання WSJ — ред.) використала такий дискримінаційний заголовок, який викликав обурення та осуд китайського народу і міжнародної спільноти", - сказав Ген.

За його словами, видання не вибачилося за публікацію і не повідомило, як саме планує покарати відповідальних осіб. "Тому було вирішено, що відсьогодні прескартки трьох журналістів WSJ будуть анульовані", - заявив речник МЗС Китаю.

Як зазначає телеканал, вислання міжнародних журналістів є “вкрай незвичним”.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищили 75 тисяч.

Фото: АА