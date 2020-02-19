Китай вислав трьох журналістів WSJ через колонку про коронавірус

Китай вислав трьох журналістів WSJ через колонку про коронавірус

Укрінформ
Китайський уряд оголосив 19 лютого, що скасовує дозвіл на акредитацію для трьох журналістів видання The Wall Street Journal в Пекіні та висилає їх з країни через колонку про коронавірус.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґен Шуан, повідомляє CNN.

За його словами, вислання відбулося через колонку "Китай - справжній хворий Азії" ("China is the real sick man of Asia"), опубліковану американським ЗМІ 3 лютого. В ній критикувалися заходи реагування Китаю на новий коронавірус.

"Редакція (видання WSJ — ред.) використала такий дискримінаційний заголовок, який викликав обурення та осуд китайського народу і міжнародної спільноти", - сказав Ген.

За його словами, видання не вибачилося за публікацію і не повідомило, як саме планує покарати відповідальних осіб. "Тому було вирішено, що відсьогодні прескартки трьох журналістів WSJ будуть анульовані", - заявив речник МЗС Китаю.

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Як зазначає телеканал, вислання міжнародних журналістів є “вкрай незвичним”.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищили 75 тисяч.

Фото: АА

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