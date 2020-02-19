Китай вислав трьох журналістів WSJ через колонку про коронавірус
Про це заявив речник МЗС КНР Ґен Шуан, повідомляє CNN.
За його словами, вислання відбулося через колонку "Китай - справжній хворий Азії" ("China is the real sick man of Asia"), опубліковану американським ЗМІ 3 лютого. В ній критикувалися заходи реагування Китаю на новий коронавірус.
"Редакція (видання WSJ — ред.) використала такий дискримінаційний заголовок, який викликав обурення та осуд китайського народу і міжнародної спільноти", - сказав Ген.
За його словами, видання не вибачилося за публікацію і не повідомило, як саме планує покарати відповідальних осіб. "Тому було вирішено, що відсьогодні прескартки трьох журналістів WSJ будуть анульовані", - заявив речник МЗС Китаю.
Як зазначає телеканал, вислання міжнародних журналістів є “вкрай незвичним”.
Як повідомляв Укрінформ, станом на 19 лютого від коронавірусу COVID-19 у світі померли понад дві тисячі осіб. Кількість хворих у світі перевищили 75 тисяч.
Фото: АА