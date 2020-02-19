На лайнері Diamond Princess - 79 нових заражених коронавірусом

На круїзному лайнері Diamond Princess, з якого 19 лютого зняли карантин, зафіксували 79 нових випадків зараження коронавірусом COVID-2019.

Про це повідомляє CNA.

"Нові 79 випадків зараження коронавірусом були виявлені на борту круїзного корабля Diamond Princess в Японії, в результаті чого загальна кількість (хворих на COVID-2019 у Японії — ред.) зросла до 621", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, у середу в Японії з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував на карантині через коронавірус, пасажирів почали відправляти на берег. Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на новий коронавірус та відсутність симптомів.

Очікується, що до кінця цього дня 500 осіб вже будуть на суші. До кінця вихідних усі здорові пасажири мають висадитися.

За результатами останнього найбільшого дослідження китайських медиків, понад 80% з досліджених 70 тисяч випадків коронавірус COVID-19 – м'які, а найбільший ризик коронавірус становить для літніх і хворих людей.

Від коронавірусу COVID-19 у світі померло вже понад дві тисячі осіб.

Фото: АА