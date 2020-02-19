З Diamond Princess зняли карантин, перші пасажири висаджуються на берег

В Японії з круїзного лайнера Diamond Princess, який перебував на карантині через коронавірус, пасажирів почали відправляти на берег.

Про це повідомляє NHK.

"Пасажири... з круїзного лайнера нарешті знаходяться на суші", - йдеться в повідомленні.

Ті, хто відбув двотижневий карантин на судні Diamond Princess, почали висадку на берег.

Очікується, що до кінця цього дня 500 осіб вже будуть на суші. До кінця вихідних усі здорові пасажири мають висадитися.

Для дозволу на висадку у пасажирів має бути зафіксований негативний результат тесту на новий коронавірус та відсутність симптомів.

Як зазначає видання, перша група пасажирів, які успішно пройшли огляд, може повертатися до нормального життя, однак їх самопочуття все одно перевірятимуть у телефонному режимі ще кілька днів.

Загальна кількість випадків зараження коронавірусом на кораблі становить 542, всього на лайнері перебували 3 700 пасажирів і членів екіпажу.

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Як повідомляв Укрінформ, за результатами останнього найбільшого дослідження китайських медиків, понад 80% з досліджених 70 тисяч випадків коронавірус Covid-19 – м'які, а найбільший ризик коронавірус становить для літніх і хворих людей.

Від коронавірусу COVID-19 у світі померло вже понад дві тисячі осіб.

Фото: Kyodo News/Getty Images