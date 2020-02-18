Торговельна угода ЄС з Британією відрізнятиметься від канадської — Барньє

Британія не зможе отримати таку ж торговельну угоду з Європейським союзом, яку отримала Канада.

Про це повідомляє BBC.

За словами головного перемовника ЄС щодо Brexit Мішеля Барньє, угода з Британією відрізнятиметься від документа, укладеного з Канадою, через "особливу близькість" цієї країни.

Барньє заявив, що ЄС залишається "готовим працювати дуже швидко з Великою Британією", додавши: "Ми готові запропонувати таке партнерство, якщо Велика Британія цього захоче".

"Ми, як і раніше, готові запропонувати Великій Британії амбітне партнерство... Торговельну угоду, що включатиме, зокрема, питання риболовлі та рівні умови з країною, яка має особливу близькість — унікальну територіальну та економічну близькість — тому її (майбутню угоду - ред.) не можна порівнювати з тими, що мають Канада, Південна Корея чи Японія", - заявив Барньє.

Як повідомлялося, Велика Британія офіційно залишила Європейський Союз 31 січня цього року. Європарламент схвалив жорсткі стартові умови для переговорів з Великою Британією про формат її майбутніх відносин з ЄС.