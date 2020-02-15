Канада досі не домовилася із Британією про охорону принца Гаррі - Трюдо

Між офіційною Оттавою та Лондоном досі йдуть дискусії про покриття витрат на охорону родини принца Гаррі в Канаді.

Про це під час пресконференції заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Наразі ситуація з часу їх першого приїзду до Канади не змінилася й ми продовжуємо вести дискусії із Об’єднаним королівством”, - відповів Трюдо на запитання про те, чи охорона королівської родини здійснюватиметься за державний кошт.

За інформацією британського таблоїда “Evening Standard”, Трюдо ще в січні неофіційно погодився покрити витрати на охорону подружжя за рахунок державного бюджету Канади. За приблизними підрахунками, ці витрати можуть досягати 2 млн дол. на рік.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі і його дружина герцогиня Меган оголосили, що складуть з себе обов'язки, пов'язані з приналежністю до королівської сім'ї Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії з весни 2020 року й переїдуть до Канади.