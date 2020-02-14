Канада й Нідерланди розробляють ініціативу “Безпечніше небо” - Трюдо

Канада й Нідерланди розробляють ініціативу, яка дозволить знизити ризик для пасажирських літаків поблизу зон конфліктів.

Про це у виступі на Мюнхенській безпековій конференції заявив прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Працюючи з партнерами й продовжуючи важливу роботу Нідерландів, розпочату після збиття літака рейсу МН17, ми розробляємо ініціативу “Безпечніше небо”. Змінивши підходи до обміну інформацією, ми можемо покращити авіаційну безпеку поблизу зон конфлікту та не допустити повторення трагедій”, - сказав Трюдо.

За його словами, мільйони людей, які щодня сідають у літаки, не мають боятися, що стануть випадковими мішенями.

Як повідомлялося, 8 січня після зльоту з аеропорту столиці Ірану ракетою був збитий літак Boeing-737 авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", що здійснював рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ.

На борту перебували 176 осіб: 167 пасажирів і дев'ять членів екіпажу. Всі вони загинули. Серед них 11 українців - двоє пасажирів і дев'ятеро членів екіпажу. Також серед загиблих - громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, ФРН і Великої Британії.

17 липня 2014 року Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий збройними силами РФ на окупованому Донбасі. Усі 283 пасажири і 15 членів екіпажу загинули.

Міжнародна спільна слідча група встановила, що цей літак був збитий комплексом "Бук", який належить 53-й зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони збройних сил РФ, яка дислокується в Курську. У травні 2018 року Нідерланди та Австралія офіційно звинуватили Росію у відповідальності за катастрофу.