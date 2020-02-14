Глава МВФ зробила заяву через поширення коронавірусу

Наразі рано прогнозувати конкретні наслідки коронавірусу для глобальної економіки, однак уже за кілька тижнів можна буде провести докладний аналіз та скоординувати міжнародні дії для зменшення негативного впливу.

З таким закликом виступила в п'ятницю на Мюнхенській конференції з питань безпеки директор-розпорядник МВФ Крісталіна Георгієва, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Я почуваюся дуже некомфортно, коли хтось намагається спрогнозувати вплив коронавірусу (на глобальну економіку). Ми дійсно наразі не знаємо точно, що буде далі", - зауважила глава Фонду.

Вона підкреслила, що дехто порівнює наслідки коронавірусу COVID-19 з впливом вірусу SARS, що охопив здебільшого Китай і Гонконг у 2002-2003 роках.

"Але це далеко від епідемії SARS. Нинішній вірус – інший, Китай зараз інший (в плані впливу на глобальну економіку – ред.), і світова економіка зараз дуже відрізняється від тієї, що ми пам'ятаємо на початку 2000-х років", - підкреслила глава МВФ.

У цьому контексті вона зауважила, що наразі Фонд ретельно спостерігає за ситуацією й збирає дані для аналізу.

"З нашої точки зору, дуже важливо уважно стежити за тим, як розвиватимуться події впродовж наступних кількох тижнів, коли китайські фабрики відкриються знову, як цей вірус поширюватиметься всередині Китаю і за його межами", - зауважила директор-розпорядник Фонду.

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Після цього, за її словами, можна провести докладний аналіз щодо наслідків вірусу для глобальної економіки.

"Потім ми можемо узгодити та скоординувати заходи на захист світової економіки від більш серйозного удару", - зауважила Георгієва.

Вона наголосила, що об'єднати міжнародні зусилля в цьому питанні дуже важливо. Глава МВФ висловила сподівання, що побачить, як міністри фінансів і керівники центробанків зберуться разом для узгодження спільних дій.

Як повідомлялося, за останніми даними, загальна кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом, становить 64 435 у 27 країнах світу. А кількість загиблих зросла до 1383. Переважна більшість пацієнтів зареєстрована на материковому Китаї.