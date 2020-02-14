ВООЗ не рекомендувало скасовувати Олімпійські ігри у Токіо через коронавірус

У Міжнародному олімпійському комітеті (МОК) наголосили на відсутності необхідності скасовувати або переносити Олімпійські ігри 2020 у Токіо через спалах коронавірусу COVID-19.

Про це заявив глава координаційної комісії МОК Джон Коутс після дискусій з Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ), повідомляє Kyodo News.

“Джон Коутс, голова координаційної комісії МОК, заявив, що немає необхідності в скасуванні або перенесенні (Олімпійських — ред.) Ігор з 24 липня до 9 серпня після обговорень із Всесвітньою організацією охорони здоров'я”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, президент МОК Томас Бах планує відвідати Хіросіму 18 травня, де відбудеться частина естафети олімпійського вогню Олімпійських ігор 2020.

Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом COVID-19. Загальна кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом, у світі становить 64 437 у 27 країнах світу, зокрема і в Японії. А кількість загиблих зросла до 1383.