МЗС Росії: В Україні хочуть витіснити російськомовні ЗМІ

Російське МЗС вважає, що в законопроєкті про медіа, підготовленому Міністерством молоді, культури і спорту, "важко не побачити виключно антиросійську спрямованість".

Про це повідомляє ТАСС з посиланням на офіційного представника МЗС РФ Марію Захарову.

За її словами, в українському законопроєкті про медіа "важко не угледіти виключно антиросійську спрямованість".

"Ми вкотре закликаємо Київ до дотримання взятих на себе міжнародних зобов'язань у сфері свободи слова та ЗМІ", - сказала Захарова.

Вона кваліфікувала проєкт закону як "чергову спробу української влади повністю витіснити російськомовний інформаційний контент і позбавити населення можливості отримувати неупереджену та об'єктивну інформацію про події, що відбуваються у країні та світі", а також як "спробу позбавити власне населення можливості мати альтернативну, додаткову точку зору".

Захарова вважає, що Україна нібито продовжує "цілеспрямовану політику посилення державного контролю над ЗМІ й тиску на неугодні інформаційні джерела".

При цьому російське державне інформагентство стверджує, що підготовлений у грудні 2019 року Міністерством культури, молоді та спорту України законопроєкт про медіа "посилює контроль за роботою ЗМІ в країні, а також докладно описує обмеження щодо підготовки журналістських матеріалів про Росію".

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Як повідомляв Укрінформ, законопроєкт "Про медіа" (№ 2693), який був зареєстрований у Верховній Раді 27 грудня 2019 року, пропонує запровадити спільне регулювання у сфері медіа як поєднання функцій і засобів державного регулювання і галузевого саморегулювання.

17 січня 2020 року Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендував прийняти законопроєкт "Про медіа" в першому читанні.

Слід зазначити, що в Росії на даний момент фактично відсутні незалежні ЗМІ. Крім того, в РФ існує кримінальна відповідальність за пости і репости в соцмережах, у таких справах були винесені вироки з реальними тюремними термінами.