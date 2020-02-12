Єрмак ще не бачив законопроєкту про дезінформацію

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак запевнив, що в Україні не буде ухвалено законів, які б обмежили свободу слова в країні.

Про це Єрмак заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я можу вам гарантувати і сказати від імені Президента України, що він є гарантом свободи слова і вільних медіа. Тому ніяких законів, які якимось чином сьогодні обмежили б права свободи слова у нашій країні не буде прийнято”, - сказав Єрмак.

Що ж до законопроєктів про медіа і дезінформацію, то Єрмак зауважив, що "не бачив проєктів цих законів, я обов'язково їх перегляну, і тоді у мене буде особиста думка щодо цих законів".

Він наголосив, що наразі над законодавчими питаннями свободи слова працює Верховна Рада, а Офіс Президента буде слідкувати за нею.

Єрмак висловив розуміння занепокоєнням ЗМІ щодо цього питання і запевнив офіційно, “що Президент завжди буде гарантом свободи слова у цій країні. Він сам пройшов шлях і багато працював на телевізійних каналах, тому для нього це особиста справа. І відповідно це також особиста справа і для Офісу Президента”, - підкреслив Єрмак.