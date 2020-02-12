Домовленостей про зустріч Зеленського і Путіна до “Норманді” немає — Єрмак

Домовленостей про можливу зустріч Президента України Володимира Зеленського з Президентом Росії Володимиром Путіним до “нормандської зустрічі” наразі немає.

Про це під час брифінгу повідомив Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, відповідаючи на питання чи можлива зустріч Зеленського з Путіним до проведення зустрічі в норманському форматі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Це рішення буде приймати Президент. Якщо він буде бачити, що ця зустріч необхідна, вона може стати кроком щодо отримання дійсних результатів від перемовин в нормандському форматі, ми це не виключаємо. Але поки що ніяких домовленостей, ніяких розмов на цю тему не було”, - заявив Єрмак.