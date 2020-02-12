Єрмак розповів, як відбудуться вибори на Донбасі

Позиція влади є незмінною: вибори на Донбасі відбудуться відповідно до українського законодавства.

Про це сказав керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час брифінгу у середу в ОП, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Я ще раз хочу повторити, що відповідно до українського законодавства, неможливо проводити вибори, якщо на території є будь-які іноземні військові угруповання, є будь-які незаконні озброєні люди, і кордон України не знаходиться під контролем уряду України. Це записано в українському законодавстві , а вибори ми плануємо провести відповідно до українського законодавства на 100%”, - сказав Єрмак.

За його словами, у влади є наміри після завершення війни зробити із нині окупованих територій край, в кому буде розвиватися економіка.

“У нас є така мрія, щоб після закінчення війни, після повернення цих територій, після повернення контролю за українким кордоном ми дійсно зробити там сучасний економічний хаб”, - сказав керівник ОП.

Водночас, відповідаючи на запитання журналістів щодо контактів із заступником глави адміністрації президента і віцепрем'єр РФ Дмитром Козаком, Єрмак зазначив, що після призначення на посаду керівника ОПУ не проводив із ним зустріч.

“Я думаю, що буду мати таку можливість. Але не залежно від того, хто буде представляти Російську Федерацію в переговорах у Мінську або у Нормандському форматі, принципи які задекларував Президент Зеленський, є незмінними”, - сказав він.

Як повідомлялося, Президент Володимир Зеленський 11 лютого звільнив Андрія Богдана з посади керівника Офісу Президента і призначив Андрія Єрмака.