Авіапатруль НАТО в Балтії знову супроводжували військові літаки РФ

Винищувачі повітряної поліції НАТО, які несуть чергування в країнах Балтії, минулого тижня двічі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати та супроводити російські військові літаки в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомляє Міноборони Литви.

"3-9 лютого 2020 року винищувачі НАТО, які проводять місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, двічі піднімалися для ідентифікації та супроводу військових літаків Російської Федерації в міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем", - йдеться в повідомленні.

4 лютого супроводжували військовий літак Іл-76, що летів із материкової частини Росії до Калінінградської області. Він летів з включеним транспондером, плану польоту в нього не було, зв'язок із Регіональним центром управління польотами він підтримував.

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7 лютого винищувачі НАТО ідентифікували й супроводили російський Ту-134, який летів у міжнародному повітряному просторі з Калінінградської області на материкову частину Росії. Літак також летів з включеним транспондером, плану польоту в нього не було, зв'язок із Регіональним центром управління польотами він підтримував.

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Як повідомлялося, авіапатруль НАТО, місія повітряної поліції в країнах Балтії здійснюється з авіабаз, що розміщені в Литві та Естонії.