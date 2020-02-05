У балтійських партнерів росТВ пройшли обшуки

У Ризі й Таллінні пройшли обшуки в рамках розслідування Службою державної безпеки Латвії порушення медіакомпанією Baltijas mediju alianse міжнародних санкцій, введених проти Росії.

Про це повідомляє портал латвійського телерадіомовлення LSM.

«Служба держбезпеки (СДБ) Латвії через можливе недотримання міжнародних санкцій (введених проти Росії після агресії щодо України - ред.) провела обшуки на кількох об'єктах в Ризі та її околицях. У співпраці з Естонською поліцією безпеки обшуки також пройшли в Таллінні», - йдеться в повідомленні.

Відповідно до неофіційної інформації, одним із підозрюваних є співвласник і голова правління Baltijas mediju alianse Олег Солодов, якому належать 50% капіталу компанії (решта 50% - росіянину Олексію Плясунову). Солодов є головою правління Baltijas mediju alianse з її заснування 2007 року, а Плясунов - член правління.

Як повідомляється, було проведено декілька обшуків на пов'язаних із підозрюваними об'єктах у Ризі та її околицях, а також у Таллінні. Було отримано багато документів і носіїв даних.

Згідно з інформацією, що розкрилася в ході розслідування, група осіб за попередньою угодою імовірно забезпечила доступ до великих обсягів фінансових і господарських ресурсів особі, на яку поширюються санкції Європейського Союзу за дії, що підривають територіальну цілісність, суверенітет і незалежність України.

Статус підозрюваного та запобіжні заходи, не пов'язані з позбавленням волі, застосовано до двох людей. Ще декілька людей мають статус особи, проти якої розпочато кримінальний процес. В інтересах слідства СДБ поки що утримується від подальших коментарів.

З приводу обшуків у Таллінні Держпрокуратура Естонії підтвердила, що естонські правоохоронці надали допомогу латвійським колегам у розслідуванні кримінальної справи про можливе порушення міжнародних санкцій. В рамках цього було «виконано запитані процесуальні дії і надіслано необхідну інформацію правоохоронним органам Латвії».

До Baltijas mediju alianse, зокрема, входять «Перший балтійський канал» (переважно ретранслює контент російського Першого каналу), Ren TV Baltic (ретранслює контент російського Рен ТВ), рекламні агентства «Перший балтійський музичний канал» і Baltijas mediju reklama, рекламне та медійне агентство Ren TV Baltic, розповсюджувач телеканалів Tem LV, видавничий дім Print Media, газети «МК Латвія» і «МК Естонія».

Автор: Сийм Ливі/ERR