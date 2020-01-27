Винищувачі НАТО над Балтикою двічі супроводжували російські військові літаки

Винищувачі повітряної поліції НАТО, що несуть чергування в країнах Балтики, минулого тижня двічі піднімалися в повітря, щоб ідентифікувати і супроводити російські військові літаки, що летіли в міжнародному повітряному просторі.

Про це повідомило 27 січня Міноборони Литви.

«20-26 січня 2020 року винищувачі НАТО, які проводять місію повітряної поліції НАТО в Балтиці, двічі піднімалися в повітря для ідентифікації та супроводу військових літаків РФ у міжнародному повітряному просторі над Балтійським морем», - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 22 січня був ідентифікований військово-транспортний літак Ан-26, що летів у міжнародному повітряному просторі з материкової частини Росії в Калінінградську область. У нього був план польоту, він також підтримував зв'язок з Регіональним центром управління польотами, однак його транспондер був вимкнений.

24 січня був ідентифікований літак такої самої моделі, у нього був план польоту, він також підтримував зв'язок з Регіональним центром управління польотами, але його транспондер теж був вимкнений.

Як повідомлялося, авіапатруль НАТО, місія повітряної поліції в країнах Балтики здійснюється з авіабаз, що знаходяться в Литві та Естонії.

Фото: Міноборони Литви.