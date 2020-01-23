У наступні 70 років НАТО має змінюватися — італійський міністр

У наступні 70 років свого існування НАТО має змінюватися і подумати, куди далі інвестувати свої сили та можливості.

Про це в під час дискусійної панелі “Майбутнє НАТО” у рамках Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив італійський міністр з європейських питань Вінченцо Амендола, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

“НАТО в наступні 70 років повинно подумати, куди далі інвестувати: йдеться не лише про геополітику і питання безпеки, а треба дивитися на 360 градусів... Ми повинні більше говорити про нові технології, про зміни клімату, про нове партнерство”, - наголосив Амендола.

На його переконання, успіх НАТО полягає у двох аспектах: цінностях Альянсу і його спрямованості, відповідно до преамбули Вашингтонського договору, на захист ліберальної демократії, а також лідерстві.

Італійський міністр зауважив, що розбудовуючи оборонні можливості ЄС, не можна Спільноту протиставляти НАТО, адже саме Альянс є важливішим військовим блоком.