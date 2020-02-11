Підозра на коронавірус у Туреччині не підтвердилася

Китайський студент, госпіталізований в Туреччині, не був інфікований коронавірусом.

Про це повідомили в ректораті медичного факультету університету Мерсіна, передає Haber Turk.

«Пацієнта, який звернувся до лікарні медичного факультету університету Мерсіна зі скаргою на високу температуру та біль у горлі, із запобіжними цілями було розміщено в спеціальній палаті. Результати обстеження були направлені до Анкари. Як було виявлено, пацієнт, який мав задовільний загальний стан, не мав коронавірусу», - повідомили у ректораті.

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За останніми даними, у Китаї кількість жертв коронавірусу зросла до 1016 осіб, заражені понад 42 тис. осіб.

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