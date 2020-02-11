У Туреччині шпиталізували китайського студента з підозрою на коронавірус

У Мерсіні, що на півдні Туреччини, з підозрою на коронавірус госпіталізовано 22-річного китайця, який звернувся до лікарні зі скаргою на високу температуру та біль у горлі.

Про це повідомляє Haber Turk.

"Студент, що прибув 30 січня до Мерсіна з Китаю, звернувся до лікарні зі скаргою на високу температуру та біль в горлі. Він перебуває під наглядом у лікарні медичного факультету університету Мерсіна", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що попередній діагноз – вірусна інфекція. Аналізи для підтвердження чи спростування коронавірусу було направлено до Анкари. Остаточний діагноз буде встановлено після отримання результату аналізу.

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Як повідомляв Укрінформ, у Китаї з грудня 2019 року реєструються випадки захворювання на пневмонію, спричинену новим коронавірусом 2019-nCoV. Станом на 10 лютого загальна кількість померлих від коронавірусу у світі зросла до 910. Загальна кількість підтверджених випадків коронавірусу у світі сягнула 40 тисяч 536 осіб, переважна більшість — у Китаї. Водночас, за останніми даними, 3281 особу виписано з лікарні після одужання.

Фото: АА