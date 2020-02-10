Білорусь диверсифікує політику, але не змінює союзників – експерт

Унаслідок російського тиску Білорусь диверсифікує свою зовнішню торгівлю та політику, але не буде віддалятися від Москви.

Таку думку в коментарі власному кореспонденту Укрінформу висловив незалежний білоруський політичний аналітик, засновник консалтингового агентства Sense Analytics Артем Шрайбман.

"Спостерігається достатньо фундаментальна зміна моделі білорусько-російських відносин. Вона розтягнута у часі, це відбувається весь останній рік і, можливо, буде ще тривати певний час. Зараз ми перебуваємо в кульмінаційній точці цього процесу: Білорусь та Росія переглядають свою 20-річну модель відносин", - заявив експерт.

За його словами, для збереження пільгових цін на нафту та газ Росія виснула Білорусі політичні умови, пов’язані з глибшою політичною інтеграцією - це в Мінську небезпідставно розглядають на зазіхання на суверенітет. На переконання експерта, оскільки Олександр Лукашенко не піддається на економічний тиск РФ, надалі спостерігатиметься "прагматизація" білорусько-російських відносин, які будуть виходити на більш ринкові рейки.

При цьому, додав Шрайбман, у відносинах обох країн присутній такий "клубок проблем", що "поля для дійсно рівнозначного компромісу практично немає".

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Поміж тим, політичний аналітик вважає, що Білорусі варто якомога швидше перейти на ринкові відносини з Росією – це дозволить відійти від нафтової залежності й уможливить ринкові реформи в країні та перебудову економіки. А подальші знижки та пільги від Росії лише "відкладуть лікування хвороб білоруської економіки на довгі роки".

З другого боку, прагматизація відносин позбавляє сенсу для Мінська саму ідею поглиблення інтеграції з РФ.

"Ідея поглиблення інтеграції, яка обговорювалася в останній рік, просто перестає мати значення та сенс для Мінська, тому що єдина мотивації для Білорусі (точніше для Лукашенка) брати участь у цьому процесі – отримати якісь тимчасові пільги, відстрочки щодо жорстких російських рішень", - переконаний Шрайбман.

При цьому Мінськ не буде віддалятися від Москви "за якимсь українським чи грузинським зразками".

"Все ж таки, міра залежності величезна. Вона не лише нафтогазова, але й торгівельна: багато галузей економіки Білорусі, насамперед легка та важка промисловості, залежать від російського ринку збуту. Це неможливо – за один день взяти й розвернути. Тим більше що багато з цих товарів неконкурентноздатні на інших ринках. Тому я сумніваюся, що будь-яка влада у Білорусі може сказати: все, ми йдемо геть. Це занадто жорсткий сценарій, економіку тоді буде складно врятувати", - вважає експерт.

Однак, додає він, прагматизація веде до того, що Мінськ буде набагато активніше диверсифікувати свої економічні, а слідом і політичні відносини.

"Бо якщо ви починаєте, наприклад, купувати альтернативну нафту в США через литовські порти, то ви зацікавлені у добрих відносинах із США та Литвою. Отже, ви перестаєте робити у своїй внутрішній політиці якісь речі, що поставлять під загрозу ці ваші нові канали. І це означає, що внутрішня політика буде чутливішою до запитів нових торгівельних партнерів".

За словами Артема Шрайбмана, вже зараз білоруська зовнішня політика починає більше враховувати інтереси США та Євросоюзу. Про що свідчить, зокрема, нещодавній візит держсекретаря США в Мінськ, а перед цим відвідини Лукашенком Австрії та його запланований візит до Латвії.

"Тобто, існують доволі комплексні зусилля щодо виходу з давньої ізоляції. Але це – не зміна союзників, не зміна табору. Це те, що правильно було б назвати диверсифікацією - і зовнішньої політики, і зовнішньої торгівлі. І до цього прагматизація відносин з РФ буде підштовхувати однозначно", - зауважив засновник Sense Analytics.

Він також указав на те, що за останній рік істотно обрушилися проросійські симпатії білорусів: підтримка союзу з РФ знизилася з 60% до 40%, натомість виросла кількість симпатиків приєднання Білорусі до ЄС – з 23% до 32%.

"Ця гостра фаза суперечки приводить до того, що білоруси відчувають певні ризики суверенітету і все менше хочуть союзу з Росією... Інша річ – поки білоруси цього не відчули на своїх холодильниках та бензобаках. А коли відчують, то ще не зрозуміло, в який бік схиляться симпатії", - додав політичний аналітик.